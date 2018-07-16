Trump ve Putin : İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi İçin Görüşmeleri Sürdüreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesi için görüşmeleri sürdürecekleri konusunda görüş birliği içinde olduklarını söylediler.

Trump ve Putin, Helsinki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında, iki liderin bugün neler konuştuğuna ilişkin ayrıntılı açıklama yaptılar.

İki liderin görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında ilk sözü alan Putin şunları söyledi:

"Mevuct durumu, Rusya ve ABD ilişkilerinin durumunu ve gündemimizdeki en önemli maddeleri görüştük.

"Hepimiz ilişkilerin zor bir dönemden geçtiği konusunda hemfikiriz.

"Soğuk Savaş bitti ve ideoloji karşıtlıklar devri geçmişte kaldı.

"Bugün ABD ve Rusya çok daha farklı zorluklarla karşı karşıya.

"Uluslararası ilişkiler, bölgesel ihtilaflar, ekonomik ve ekolojik sorun ve riskler.

"Ve tüm bu zorlukları sadece barışta çözebiliriz.

"Bugün ilişkilerimizi daha iyileştirmek için ilk adımları attık.

"En büyük nükleer güçler olarak – uluslararası güvenlikten sorumluyuz.

"Bazı belirli öneriler sunduk Başkan Donald Trump'a.

"Suriye'deki sorunları çözmemiz, uluslararası işbirliğini sürdüreceğiz.

"Golan Tepeleri'ne barış getirecek. İsrail devletinin de güvenliğini sağlamış olacak.

"ABD'li ve Rus işadamları bir araya gelecek.

"Rusya'nın seçimlere siber saldırılarla müdahale ettiği iddialarına karşı da cevabım 'Rusya ABD'nin içişlerine ve seçim sürecine müdahil olmamıştır. Seçime asla karışmamıştır.'

"Kültürel alanda ve insani alanda işbirliğimizi de geliştirmeyi planlıyoruz.

"Washington Kiev'i Minsk anlaşmasına uymaları konusunda ikna edebilir.

"Nükleer silahlar konusunda diyaloga başlamak çok önemlidir.

"Başkan Trump ile çok iyi bir görüşme oldu.

"Tüm düğümleri çözemedik ama bu yönde ilk önemli adımı attık."

Görüşme öncesinde Rusya ile iyi anlaşmanın kötü olmadığını vurgulayan ve nükleerden, ticarete, aralarında Çin Devlet Başkanı Xi

Jinping'in de olduğu birçok konuda görüşeceklerini söyleyen Trump basın toplantısında şunları söyledi:

"Bugün ABD diplamasi ve diyalog çatışma ve ihtilaftan daha iyidir.

"İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar iyi biliniyor.

"Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların büyük bir kısmını çözeceğiz.

"Diplomasi masada bırakıldığında ne olduğunu geçmişte gördük.

"Soğuk Savaş döneminde bile ABD ve Rusya güçlü bir diyalog sürdürebilmişti.

"İlişkimiz hiç bu kadar kötü olmamıştı – ta ki dört saat öncesine kadar.

"Başkan olarak yıkıcı dış politika kararları alamam.

"Barışa ve istikrara doğru bir adım atmak için risk almayı tercih ederim.

"ABD ve Amerikalı insanlar için en iyisi neyse onu yapacağım.

"Geçen ay (Kuzey Kore lideri) Kim ile görüşmemin ardından bugün burada Başkan Putin'in de bu sorunu sonlandırmak ve bizimle çalışmak istediğine eminim.

"Hem Rusya hem de aBD'nin acı çektiği radikal islami terörün sonlandırılması konusunda da birlikte çalışacağız.

"İran'a baskıları artırmanın öneminden de bahsettim – bölgede ve Ortadoğu'da.

"Suriye'deki kriz çok karmaşık. ABD ve Rusya'nın arasındaki işbirliği yüzbinlerce hayat kurtarabilir.

""IŞİD'e karşı olan mücade ettik, ediyoruz.

"Bugünkü toplantı çok daha uzun bir sürecin ilk adımıydı.

"Güçlü bir diyalog ve birçok düşünce ile başladık.

"Başkan Putin'e Rusya ve ABD arasında açık diyaloga başladığı için teşekkür ediyorum.

"Herkesin iyiliği için bu çok yapıcı bir gün ve birkaç saatti.

"İkimizin de ülkeleri için iyi bir işti bu.

"Gelecekte de sık sık bir araya gelecek ve sorunları ele alacağız.

Akredite olmuş bir gazeteci güvenlik görevlileri tarafından basın toplantısının gerçekleştiği salondan güvenlik görevlilerince zorla çıkarıldı. Gazeteci elindeki kağıtlarda "Nükleer Test Yasağı Anlaşması" yazan bir kağıt kaldırmıştı. - İstanbul