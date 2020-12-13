Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan ve 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren tasarıyı veto edeceğini açıkladı. Trump, "Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı 84-13 oyla kabul etmişti. Yasa tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri iş birliğinin yasaklanmasını içeriyordu.

"EN BÜYÜK KAZANANI ÇİN!"

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan yasa tasarısını veto edeceğini açıkladı. Trump, "Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim" dedi.

BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN "VETO KORUMAYA YAKIN" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Başkan Trump'ın yasa tasarısını veto etmesi durumunda tasarı Senato ve Temsilciler Meclisi'ne geri gönderilecek. Trump'ın vetosu hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da üçte iki oyla geçersiz kılınabilirken, böyle bir durumda NDAA direk yasallaşacak. İki partinin desteği nedeniyle yasa birçok kişi tarafından "veto korumaya yakın" olarak görülüyor.

TRUMP, BİR BÖLÜMÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINI İSTİYOR

Öte yandan Başkan Trump, 1996 yılında Kongre tarafından İletişim Düzenleme Yasası'nın bir parçası olarak kabul edilen 230. kısmın feshini içermediği takdirde NDAA'yı imzalamayacağını bildirmişti. Bu bölüm, web sitesi yayıncılarına kullanıcılar tarafından gönderilen içeriğin sorumluluğundan muafiyet verirken, Başkan Trump, "ulusal güvenlik amaçları" nedeniyle bu bölümün yürürlükten kaldırılması istiyor.

TASARIYLA TÜRKİYE'YE S-400'LER İÇİN YAPTIRIM UYGULANMASI PLANLANIYOR

Tasarıda, Türkiye'nin S-400'leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve NDAA'nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi.

Tasarıda, başkanın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5'ini uygulaması, yaptırımların "ithal edilen malları" kapsamaması istendi.

Bu mallar da "doğal ya da insan eliyle yapılmış maddeler, imal edilmiş erzak ve bunlara ilişkin denetim ekipmanı" şeklinde sıralandı.

CAATSA'DAKİ 12 YAPTIRIM SEÇENEĞİ

CAATSA uyarınca, ABD Başkanı'nın 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmesi gerekiyor. 2017 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın veto yetkisi olmayan CAATSA kapsamında yer alan 12 yaptırım seçeneği şu şekilde:

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ABD İhracat-İthalat Bankaları kredi desteği verilmemesi,

ABD'nin mal ve hizmet ihracatını durdurması,

ABD mali kurumlarından büyük miktarda kredi tedarik edilememesi. 12 aylık bir süre içinde toplamı 10 milyon doları bulan kredilerin tedarik edilmesinin yasaklanması,

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası mali kurumlardan kredilerin bloke edilmesi

ABD hükümeti fonlarına sahip olan ya da ABD'nin doğrudan iş yaptığı mali kurumlara yaptırım uygulanması,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla ABD mal ve hizmetlerine ilişkin sözleşme yapılmaması,

Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

ABD'nin yetki alanına giren banka ödemeleri ve para transferlerinin yaptırım kapsamına alınması,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul edinmesiyle ilgili işlemlerin yasaklanması,

ABD'deki kişi ve kurumların yaptırım uygulanan kişi ve kurumlarla sermaye veya borç alışverişi ya da yatırım yapmasının yasaklanması,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla bağlantılı kurumsal yetkililere vize yasağı getirilmesi,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların üst düzey görevlilerine yaptırım uygulanması.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı