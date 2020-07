- Trump'tan başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanma uyarısı- "7 yıl önce ölen birine bile... - Trump'tan başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanma uyarısı "7 yıl önce ölen birine bile California'da oy kağıdı geldi" ABD Başkanı Donald Trump Atlanta'da yaptığı açıklamada yaklaşan başkanlık seçimlerine yönelik, "7 yıl önce ölen birine bile California'da oy kağıdı geldi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde gerçekleştirdiği basın toplantısında altyapının hızla düzeltilmesi için aldığı kararları açıkladı.

ABD'nin alt yapısının geliştirilmesi ile ilgili yapılan reformları açıklayan Başkan Trump, "Modern altyapı ve ulaşım sisteminin gelişmesini kutluyoruz ve bugüne kadar eksik ve yanlış olan her şeyi bugün bitiriyoruz" dedi. Trump, trilyonlarca dolara mal olan bozuk ve uzun bir bürokratik süreç gerektiren federal altyapı onaylama sürecini "başladığı her şeyi başarıyla bitiren bir ulus olarak" an itibari ile düzelttiklerini ifade etti. 25 bin sayfalık uygulama sınırlandırmalarını kaldırdıklarını ifade eden Trump, federal projelerde izin zamanını onlarca yıl geriye çektiklerini belirtti.

"Reformlar inşaat sürelerini en az yüzde 70 hızlandıracak"

Bir projenin doğaya uygunluk sürecinin bazı durumlarda 20 yıldan 2 yıla çektiğini belirten kararları imzaladığını ifade eden Trump, daha önce otoyolların onay zamanının maliyetlerinin, inşaat maliyetlerinden daha çok olduğunu ifade etti. Yeni uygulamaya konan reformların isminin "Bir Federal Onay" olduğunu söyleyen Trump, tek seferde projelerin evet veya hayır olarak karara bağlanacağını aktardı. Trump, "Reformlar inşaat sürelerini en az yüzde 70 hızlandıracak" dedi. Trump, ABD'nin son 40 yılda en temiz hale geldiğini ve tüm reformların ABD'nin var olan çevre duyarlılığını gözettiğini ifade etti.

"7 yıl önce ölen birine bile California'da oy kağıdı geldi"

Konuşmasında yaklaşan seçimlerin sıra dışı olduğuna da değinen Trump, posta yoluyla oy kullanma konusunda yolsuzluğun olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yaklaşan seçimlerde posta yolu ile gönderilen oylara özel olarak dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Trump, bütün oyların valiler tarafından herkese gönderilmesini riskli bulduğunu ifade etti. Trump, "7 yıl önce ölen birine bile California'da oy kağıdı geldi" dedi. Salgın dönemini geçmişte yaşanan dünya savaşlarına benzeten Trump, "O zaman dahi herkes giderek oy kullandı" şeklinde konuştu.

