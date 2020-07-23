Trump şiddetle mücadele için şehirlere daha fazla federal güç gönderecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trump şiddetle mücadele için şehirlere daha fazla federal güç gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump, Oregon eyaletinin Portland kentine konuşlandırılan tartışmalı kolluk güçlerinden sonra sokaktaki şiddet olaylarıyla mücadele etmek için Chicago'ya ve diğer büyük şehirlere yüzlerce federal kolluk gücü göndereceğini açıkladı.

Trump şiddetle mücadele için şehirlere daha fazla federal güç gönderecek
23.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:37

ABD Başkanı Donald Trump, Oregon eyaletinin Portland kentine konuşlandırılan tartışmalı kolluk güçlerinden sonra sokaktaki şiddet olaylarıyla mücadele etmek için Chicago'ya ve diğer büyük şehirlere yüzlerce federal kolluk gücü göndereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Illinois eyaletinin Chicago kentinde artan silahlı şiddet olaylarının ardından şehirde federal kolluk kuvvetlerini artıracağını bildirdi. Trump, ABD'deki diğer bazı büyük şehirlerin ek olarak federal güçlere ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Şehir yöneticileri federal hükümetten yardım isterse tam güçle orada olacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığına bağlı Federal Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi bünyesinde görev yapan Marshals Servisinin de şehirlerde olacağını belirten Trump, Missouri eyaletine bağlı Kansas City'de 200'den fazla federal kolluk kuvvetinin konuşlandırıldığını ve benzer miktarda kolluk kuvvetinin Chicago'ya da gönderileceğini söyledi. Trump ayrıca, 35 federal kolluk kuvvetinin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrine konuşlandırıldığını aktardı. Trump, federal yetkililer tarafından şiddete karşı daha fazla çaba göstererek büyük şehirleri kapsayacak şekilde operasyon programının genişletileceğini dile getirerek, "Bugün şiddet içeren suçlardan dolayı Amerikan toplumunun federal kolluk kuvvetlerine ihtiyacı olduğunu duyuruyorum. Bazı büyük şehirlerde artan suç ve ölüm oranlarına bakılırsa buralara dahil olmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu kan dökülmesi sona ermeli" dedi.

Trump, liberal Demokratlar tarafından yönetilen ve "kontrolden çıkmış" şehirler olarak nitelendirdiği Chicago, New York, Baltimore, Philadelphia ve Detroit için, "Bu gibi büyük şehirlerin yok olmasına, ülkemizde bunun olmasına asla izin vermeyeceğiz. Olanlara bakın hepsi liberal Demokratlar tarafından yönetiliyor" diye konuştu.

Trump'dan federal kolluk kuvvetlerine övgü

Portland'da çıkan olaylara da değinen Trump, "Federal kolluk kuvvetleri Portland şehrinde harika bir iş çıkardılar. Üç gündür oradalar ve kısa sürede gerçekten harika işler yapıyorlar" dedi. Başkan Trump, "Hükümetin her kademesinde seçilen yetkililerin en temel sorumluluğu, Anayasa haklarına saygı gösterirken vatandaşlarımızı güvende tutmaktır. Başkan Donald Trump, eyalet ve yerel yetkililerin bu kutsal sorumluluğu yerine getirmemesi halinde vatandaşlarımızı korumak ve güvenli, sağlıklı topluluklar sağlamak için harekete geçecek" ifadelerini kullandı.

New York Valisi Cuomo: "Federal müdahaleye gerek yok"

New York Valisi Andrew Cuomo ise New York'ta şiddete karşı federal müdahalenin gerekli olmadığını açıklarken, Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot'u da Trump'a federal kolluk kuvvetleri göndermeme çağrısını yeniledi. Lightfoot, federal birliklerin şehri terörize etmesine asla izin vermeyeceğini açıkladı.

Belediye başkanlarından Adalet Bakanı Barr'a "federal güçleri çekin" mektubu

6 kentin Demokrat belediye başkanı Adalet Bakanı William Barr'a mektup yazarak, federal kolluk kuvvetlerinin şehirlerdeki görevlerine acilen son verilmesini talep etti. Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler, Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser ve Kansas City Belediye Başkanı Quinton D. Lucas'ın imzasının bulunduğu mektubun ABD Adalet Bakanı Barr'a ulaştırıldığı belirtildi. Mektupta, federal kolluk kuvvetlerinin yetkisi olmadan görevlendirilmesi ve bu güçlerin kentlere tek taraflı olarak yerleştirilmesinin benzeri görülmemiş anayasal bir suç olduğuna vurgu yapıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Korona sürecinde Antalya sahillerinde 'caretta caretta' yuvası üç kat arttı Yaşam
Korona sürecinde Antalya sahillerinde "caretta caretta" yuvası üç kat arttı
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler Politika
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Yaşam
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Güncel
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Selçuk Yöntem Michael Jackson
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Bülent Korkmaz
Daha Fazla Plaka Kodu Birol Çetin Plaka Kodları Yenilik Partisi
Şu an buradasınız: Trump şiddetle mücadele için şehirlere daha fazla federal güç gönderecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 09:55:52. #1.15#
title