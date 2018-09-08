Trump'ın Eski Kampanya Danışmanına 14 Gün Hapis Cezası

ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan George Papadopoulos, 'Trump kampanyası ile bazı üst düzey Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan söylediği' gerekçesiyle 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Randy Moss, Papadopoulos'a ayrıca 1 yıl boyunca denetimli serbestlik ve 9 bin 500 dolar da para cezası verdi. - York