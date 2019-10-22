Trump'ın azil soruşturması: Kongre üyeleri Ukrayna büyükelçisini dinleyecek

Trump'ın azil soruşturması: Kongre üyeleri Ukrayna büyükelçisini dinleyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre üyeleri Başkan Donald Trump hakkında açılan azil süreci kapsamında Ukrayna büyükelçisinin ifadelerini dinleyecek

22.10.2019 12:43
Trump'ın azil soruşturması: Kongre üyeleri Ukrayna büyükelçisini dinleyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre üyeleri Başkan Donald Trump hakkında açılan azil süreci kapsamında Ukrayna büyükelçisinin ifadelerini dinleyecek.


Eski bir ordu mensubu ve diplomat olan, geçmişte Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımların iç politika meseleleri yüzünden dondurulmasını 'çılgınca' olarak niteleyen William Taylor, Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri, İstihbarat ve Gözetim komitelerinin temsilcileri ile kapalı kapılar ardında görüşecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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