TRT1 Payitaht Abdülhamid canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid 137. son bölüm full izle!

TRT 1 Payitaht Andülhamid dizisi, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı II. Abdülhamid saltanatının son 13 yılında geçen olayları sanatsal bir şekilde anlatmaktadır. Padişah Abdülhamid Han'ın düşmanlara ve Osmanları Devleti'ni yıkmaya, zarar vermeye kalkışanlara karşı verdiği savaşı konu alan tarih dizisi bu hafta 138. bölümüyle ekranlarda olacak. Attığı her adım, kalkıştığı her hamle ve kullandığı her strateji ayrı bir akıl ürünü olan Padişah Abdülhamid ve Osmanlı Devleti, bu hafta neler yaşayacak? Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid 138. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle! Payitaht Abdülhamid 138. yeni bölüm fragmanı izle!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT1 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

Tahsin Paşa'nın ardından Serasker Rıza Paşa da Mithras örgütünün eline esir düşer. Sultan Abdülhamid, Hindistan üzerinden yaptığı hamle ile düşmana karşılık vermek ister. Abdülhamid'in emri ile gizli örgütün peşine düşen Eşref Aziz, vereceği mücadelede Şehzade Ahmet Nuri ile birlikte hareket eder.

Haremdeki haini bulmaya çalışırlarken, Emsal'e gelen bir mektup Naime ve Aliye'yi şüphelendirir. Saliha herkese karşı koruduğu Emsal'in ihanet delilini görünce çaresiz kalır. Fatma Aliye'nin peşinde, ne yaptığını anlamaya çalışırken kendini zor bir durumda bulur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT1 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM İZLE!

Tahsin Paşa'dan Abdülhamid'in gayrinizami harp planını öğrenmek isteyen Cassel, Mithras kumandanı Nerva'ya emri verir. Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya karşılık yapılandırma hamlesinden vazgeçilmesi istenmektedir. Abdülhamid ise hem devletini borçlardan hem de dostunu düşmandan kurtarmanın yollarını arar. Eşref ve ekibi Tahsin Paşa'yı bulmak için çıktıkları yolda kötü bir sürprizle karşılaşır.

Saliha'nın iyi niyetle yaptıklarından şüphe eden Naime, Aliye'nin sahte gözyaşlarına inanır. Fatma'nın Aliye'ye güveni de sarsılmıştır. Naime, kendine bir çıkış yolu ararken Aliye onu iyice köşeye sıkıştırır. Gazetelere verdiği haber Naime'yi zor durumda bırakır.