Tribünde Kendini Tatmin Eden Taraftara Polis Müdahale Etti

Almanya 1. Ligi Bundesliga'nın 25. haftasında Schalke sahasında Hertha Berlin'i konuk etti. Schalke'nin 1-0 kazandığı karşılaşmanın oynandığı sırada tribünde çirkin bir olay yaşandı.

MASTÜRBASYON YAPAN ADAMI GÖRENLER POLİSE BİLDİRDİ

Deplasman takımı Hertha Berlin'in bir taraftarı, tribünde kendini tatmin etti. Yanındaki taraftarların şikayeti üzerine bu kişinin yanına gelen güvenlik görevlileri çirkin olaya sebep olan kişiyi stattan dışarı çıkardı.

TWİTTER, OLAYIN VİDEOSUNU YAYINDAN KALDIRDI

Gözaltına alınan Hertha Berlin taraftarına cezai işlem uygulanacağı açıklandı.Yaşanan olayın videosunu bir Twitter kullanıcısı paylaştı ancak video kısa bir süre sonra yayından kaldırdı.

Kaynak: Cnn