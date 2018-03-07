Tribünde Kendini Tatmin Eden Taraftara Polis Müdahale Etti
Almanya Liginde oynanan Schalke-Hertha Berlin maçında kendini tatmin eden taraftar seyircileri şoke etti. Şikayet edilen adam polis tarafından gözaltına alındı.
Almanya 1. Ligi Bundesliga'nın 25. haftasında Schalke sahasında Hertha Berlin'i konuk etti. Schalke'nin 1-0 kazandığı karşılaşmanın oynandığı sırada tribünde çirkin bir olay yaşandı.
MASTÜRBASYON YAPAN ADAMI GÖRENLER POLİSE BİLDİRDİ
Deplasman takımı Hertha Berlin'in bir taraftarı, tribünde kendini tatmin etti. Yanındaki taraftarların şikayeti üzerine bu kişinin yanına gelen güvenlik görevlileri çirkin olaya sebep olan kişiyi stattan dışarı çıkardı.
TWİTTER, OLAYIN VİDEOSUNU YAYINDAN KALDIRDI
Gözaltına alınan Hertha Berlin taraftarına cezai işlem uygulanacağı açıklandı.Yaşanan olayın videosunu bir Twitter kullanıcısı paylaştı ancak video kısa bir süre sonra yayından kaldırdı.
Kaynak: Cnn
YORUMLAR (29)
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Avrupai Çağdaş Uygarlık Medeniyyet seviyesinin IŞIK HIZI ile ilerlemesinin en bariz örneğidir. En UÇ en son geldiği noktayı göstermektedir. Kahrolsun PE KEKE! PE KE OSMAN!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tribüne oynamış resmen ahlaksızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ahlaksizlikta yeni bir trend oluşturmak istemiş sanırımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kalkmisin dini imani yeri olmaz demiş atalarimiz.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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İşte almanların geldiği noktaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır