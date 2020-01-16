Tren garı üst geçit köprüsü yenilendi

16.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:28

Tekirdağ'da Muratlı Tren Garı üst geçidinde bakım onarım çalışmaları tamamlandı.



TCDD Genel Müdürlüğü tarafından ihaleyle verilen üst geçit bakım ve onarım işlemleri kapsamında yüklenici firma tarafından Muratlı'daki tek üst geçitteki çalışma sona erdi. Çalışmanın bitirilmesinin ardından tren yolu üst geçidi ve yaşlı ile engelli asansörü yaya geçişlerine açıldı.



İki ay süren çalışmalar çerçevesinde engelli üst geçidine engelli yürüyüş yolu yapılırken, üst geçidin güvenliği de artırıldı. Elektrik akımı tehlikesine karşı uyarı levhaları monte edildi. Engelli ve yaşlı asansörlerinin bakım onarımları ile detaylı temizlikleri de yapıldı.



Üst geçidin yenilenen haliyle yaya geçişlerine açılması bölge sakinlerini memnun etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA