Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı, Trakya ve Balkan müziğinin tanıtılması için çalışıyor
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Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı, Trakya ve Balkan müziğinin tanıtılması için çalışıyor

Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı, Trakya ve Balkan müziğinin tanıtılması için çalışıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Kültür Sanat

Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı (TRAKSEV) Başkanı Serkan Çağrı, vakıf bünyesinde Trakya ve Balkanlar'a yönelik önemli müzik çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı (TRAKSEV) Başkanı Serkan Çağrı, vakıf bünyesinde Trakya ve Balkanlar'a yönelik önemli müzik çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Zafer'in oturum başkanlığını yaptığı "Balkan Müziği Hakkında Uzman Görüşler" çevrim içi söyleşisine katılan Çağrı, Trakya ve Balkanlar'ın derin bir müzik kültürüne sahip olduğunu ifade etti.

TRAKSEV tarafından organize edilen Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nin Balkan müziklerini yaygınlaştırma ve görünür hale getirmede önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Çağrı, "Trakya ve Balkan müziğinin tanıtılması için çalışmalar yapıyoruz. Vakıf güzel çalışmalar yapıyor. Festivalin dışında pek çok kültür sanat projesini ortaya koyabilmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." dedi.

Aynı zamanda klarnet sanatçısı da olan Çağrı, Balkan müziğinin farklı bir ruhu ve özelliği olduğunu dile getirdi.

Balkan müziğinin, yaşanmışlıkları notalarla aktardığını anlatan Çağrı, "Balkan müziğinin ruhu çok önemlidir. Buradaki yaşanmışlıklar geçmişten beri müzik tarihi içeresinden süzülerek gelmiş. Müzik, tarih açısından her zaman seslerle yolculuğu bize kadar taşımıştır. Seslerin aracılığıyla insanlık tarihine eşlik etmiştir." şeklinde konuştu.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Zafer de Balkan müziğinin renkli ve hareketli bir yapısı olduğunu belirtti.

Zafer, TRAKSEV ve Trakya Üniversitesinin birlikte güzel çalışmalar da yaptığını ifade ederek, Çağrı'ya Balkan müziğinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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