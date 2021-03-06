EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

06.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:55

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Edirne'de, Saraçlar Caddesi, Selimiye Meydanı, tarihi çarşılar, pazar yerleri ve marketler ile trafikte yoğunluk gözlendi.

Kentte ekipler ise denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri, araç megafonlarından vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları ve Cumhuriyet Caddesi'nde yaya yoğunluğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç ve insan yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da ise vatandaşlar, kontrollü normalleşmeyle getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Vatandaşlar, özellikle sahil şeridinde yürüyüş yapma imkanı buldu.

Kentte daha çok sahil kesiminde ve Hükümet Caddesi'nde hareketlilik olurken, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Lady Gaga Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 13:55:53. #1.15#
title