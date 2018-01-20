Trakya Birlik Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Trakya Birlik, 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, 2016/2011 iş yılının başarılı geçtiğini söyledi. Sezen, Trakya Birlik olarak lisanslı depoculuk yatırımına başlayacaklarını belirtti. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, "Rafine ayçiçeği yağı satışında 146 bin ton, karma yem satışında 191 bin 575 ton, küspe satışında 40 bin 470 ton ile işletmelerimizde üretilen fenni yem ve rafine yağ miktarlarıyla Trakya Birlik tarihinin en yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaşılmıştır. 2016-2017 iş yılında Trakya Birlik tarihinin en yüksek karlılık rakamı olan 62 milyon 190 bin 493 lira karlılığa ulaşarak tarihimizde altın bir sayfa eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

Sezen, ayçiçeği ayçiçek ürünüyle ilgili olarak da, "Yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyatımız tüm beklentilerin üzerinde 1,720 TL/Ton olarak açıklanmıştır. Açıkladığımız fiyatın etkisiyle de tüm piyasalarda ürün fiyatları 1,700 TL/Ton seviyelerine yükselmiş bu suretle birliğimizin uyguladığı doğru politikalarla çok daha önemli bir üretim artışı yaşanmasına rağmen fiyat düşüşü yaşanmadığı gibi bir önceki sezona göre de fiyat artışı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı. - EDİRNE