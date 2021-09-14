Trafikte makas atıp trafiği tehlikeye sokan maganda kamerada - Haberler
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Trafikte makas atıp trafiği tehlikeye sokan maganda kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafikte makas atıp trafiği tehlikeye sokan maganda kamerada Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobiliyle makas atan sürüc ü trafiği tehlikeye attı.

Trafikte makas atıp trafiği tehlikeye sokan maganda kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobiliyle makas atan sürüc ü trafiği tehlikeye attı.

Alınan bilgiye göre, Sincan -Ayaş yolunda bir sürücü otomobiliyle araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücünün dehşete düşüren o anları trafikte olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte makas atıp trafiği tehlikeye sokan maganda kamerada

Trafikte makas atıp trafiği tehlikeye sokan maganda kamerada

Trafikte makas atıp trafiği tehlikeye sokan maganda kamerada

Trafikte makas atıp trafiği tehlikeye sokan maganda kamerada
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