Trafik Kazası: 2 Yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca D-010 Karayolu ketmenli kavşağında "pat pat" diye tabir edilen tarım aracısı sürücüsü Tacettin Karaduman (50) ile plakasız motosiklet sürücüsü Serdar Özen (25) çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü yola savruldu.

Çevrede ki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralanan her iki sürücünün de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-010 Kara yolu tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.