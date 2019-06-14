Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - ZONGULDAK

Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Okan Altunay (30) idaresindeki 67 YD 565 plakalı otomobil, Zonguldak-Ereğli kara yolu Soğanlı Rampaları mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü ile Selahattin Aksakal (51), Halime Köroğlu (46), Oktay Köseoğlu (32), Mürvet Altunay (53) ve Güler Aksakal'ı (49) bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Güler Aksakal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Selahattin Aksakal'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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