Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

17.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:39

Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Ekiplerin çalışmaları

Kaza yapan araç

Sinir krizi geçirenler

Cesedin alınması ANTALYA - Antalya'da bir minibüsün, yol kenarında park halindeki bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak: AA