Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yeri Kazaya karışan araçlar Ekiplerin çalışmaları Kaza yapan araç Sinir krizi geçirenler Cesedin alınması ANTALYA - Antalya'da bir minibüsün, yol kenarında park halindeki bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

17.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:39
Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Ekiplerin çalışmaları

Kaza yapan araç

Sinir krizi geçirenler

Cesedin alınması - Antalya'da bir minibüsün, yol kenarında park halindeki bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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