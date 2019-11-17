Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kaza yeri Kazaya karışan araçlar Ekiplerin çalışmaları Kaza yapan araç Sinir krizi geçirenler Cesedin alınması ANTALYA - Antalya'da bir minibüsün, yol kenarında park halindeki bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
17.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:39
Kaza yeri
Kazaya karışan araçlar
Ekiplerin çalışmaları
Kaza yapan araç
Sinir krizi geçirenler
Cesedin alınması ANTALYA - Antalya'da bir minibüsün, yol kenarında park halindeki bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı