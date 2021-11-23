Yine gündemin zirvesinde! Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor - Haberler Spor
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Yine gündemin zirvesinde! Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor

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Yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay, Trabzonspor-Gaziantep maçının devre arasında Suat Arslanboğa'nın karşılaşmanın önüne geçtiğini ifade etti. Trabzonsporlu futbolseverler, Güntekin Onay'ı 'taraflı' olmakla suçladı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında lider Trabzonspor, kapanış maçında Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Gaziantep, maçın hemen başında ve ilk yarının son anlarında penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa, 'devam' dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay, devre arasında Suat Arslanboğa'nın maçın önüne geçtiğini ifade etti, kıyamet koptu.

"TARAFSIZ DEĞİLSİN"

Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'ı, tarafsız olmamakla ve galibiyete gölge düşürmekle suçladı.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Yine gündemin zirvesinde! Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor

Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor

Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor

Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor

Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor

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