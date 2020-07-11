Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
11.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 22:19
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA