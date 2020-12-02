Trabzonspor yönetiminden, Diyarbakır'ın 'Trabzonsporlu köyüne' forma hediyesi
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Trabzonspor yönetiminden, Diyarbakır'ın 'Trabzonsporlu köyüne' forma hediyesi

02.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:21

- Trabzonspor yönetiminden, Diyarbakır'ın 'Trabzonsporlu köyüne' forma hediyesi Trabzonspor yönetimi, bordo-mavili takıma olan sevgileri ile bilinen Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyündeki gençlere kentin plaka numarası olan 61 numaralı forma gönderdi.

- Trabzonspor yönetiminden, Diyarbakır'ın 'Trabzonsporlu köyüne' forma hediyesi

DİYARBAKIR - Trabzonspor yönetimi, bordo-mavili takıma olan sevgileri ile bilinen Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyündeki gençlere kentin plaka numarası olan 61 numaralı forma gönderdi.

Çınar'a bağlı Bağacık köyü, yıllardır Trabzonspor aşkıyla biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor camiasının da ziyaret ettiği köy, fanatikliği bir adım ileri taşıdı. Köyde hemen her ev Trabzonspor'un renkleri olan bordo-maviye bürünürken, vatandaşlar son olarak köy okulunu da bordo-mavi yaptı.

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Köyün Trabzonspor aşkı, kulüp yetkililerin bir kez daha dikkatini çekti. Trabzonspor yönetimi, hazırladığı formaları Bağacık köyüne gönderdi. Formalarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı. Trabzonspor formalarını giyen minik öğrenciler, yöneticilere teşekkür etti.

Trabzonspor yönetiminden, Diyarbakır'ın 'Trabzonsporlu köyüne' forma hediyesi
Trabzonspor yönetiminden, Diyarbakır'ın 'Trabzonsporlu köyüne' forma hediyesi
Trabzonspor yönetiminden, Diyarbakır'ın 'Trabzonsporlu köyüne' forma hediyesi
Trabzonspor yönetiminden, Diyarbakır'ın 'Trabzonsporlu köyüne' forma hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ

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