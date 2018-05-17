Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Gelecek Sezon Burada Yokum
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Yönetimle görüştüm ve burada gelecek sezon çalışmak istemediğimi söyledim. Teşekkür ettim ve yollarımızı ayırdık." dedi.
Trabzonspor'un kuruluşunun 50. yılında göreve Ersun Yanal'ın yerine gelen Rıza Çalımbay, düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılacağını duyurdu.
"ŞARTLAR NEDENİYLE BU DURUMA GELİNDİ"
Tecrübeli çalıştırıcı, "Yönetimle görüştüm ve burada gelecek sezon çalışmak istemediğimi söyledim. Teşekkür ettim ve yollarımızı ayırdık. Dolu dolu bir 7 ay geçirdik. Daha iyi noktalara gelinebilirdi ama şartlar nedeniyle bu duruma gelindi." ifadelerini kullandı.
SON MAÇ KARABÜKSPOR İLE OYNANACAK
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak.
YORUMLAR (14)
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Kümeye Düşmen DİleğiyleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bence trabzon yabancı oyuncu sayısını çok abartmamali türk oyuncular ancak trabzonda başarı getirirCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Hersene td değiştirilerek başarıya ulaşılmaz. Kim olursa olsun. Herhangi bir teknik adamın bir takımdaki ikinci senesini araştırın anlayacaksınız beni.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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beter ol tirabzon rumi potnuslarCevap Yaz 3 17 Yayından KaldırTATAR: Be kişiliksiz maden adamsın nereli olduğunu adam gibi yaz, senin gibi dönek fenerbahçede olmaz, bizim ezeli rekabetimiz olabilir ama insanlığımız iki takım içinde duruyor.Tüm 14 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır