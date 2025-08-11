Trabzonspor Kocaelispor hangi kanalda? Trabzonspor Kocaelispor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Trabzonspor Kocaelispor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kocaelispor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Kocaelispor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Kocaelispor maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Kocaelispor maçı yayın bilgisi haberimizde...

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kocaelispor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Kocaelispor maçını beIN Sports'tan platformun kullanıcısı olarak şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TOD TV resmi internet sitesi üzerinden de canlı Trabzonspor Kocaelispor maçını izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Kocaelispor maçı bu akşam saat 21.30 başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.