Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam gerçekleştirilen antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yapıldı. Antrenman, rondo çalışması ile sona erdi. Bu arada, yeni transferlerden Enis Destan, Batuhan Kör ile Taha Altıkardeş'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.