Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

AA, Hakan Burak Altunöz - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam gerçekleştirilen antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yapıldı. Antrenman, rondo çalışması ile sona erdi. Bu arada, yeni transferlerden Enis Destan, Batuhan Kör ile Taha Altıkardeş'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cumartesi, Kasımpaşa, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title