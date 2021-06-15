Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatma yapalım
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatma yapalım

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'den Ahmet Ağaoğlu'na verilen, "Terör örgününün değirmenine su taşıyor. Fenerbahçe aklanmıştır" yanıtına Trabzonspor'dan gün içinde cevap verildi. Bordo-Mavili kulüp, "Spor Disiplin Yargılaması ile Ceza Hukuku yargılamasının farklılığını algılayamayanlara ve kısa dönemli hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatmamız" denilerek bazı görsellerle birlikte Sarı-Lacivertli kulüp hedef alındı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un atışması devam ediyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "UEFA, CAS, Federal Mahkeme ceza vermiş. Bir spor suçu işlenmiştir. Şike yapılmıştır" açıklamasına Fenerbahçe çok sert yanıt vermişi. Sarı-Lacivertliler, "Fenerbahçe aklanmış, bu dünya basınında da yer etmiştir. Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları terör örgütünün değirmenine su taşımaktadır. Kendisine dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" cevabı verildi.

"HAFIZA KAYBI YAŞAYANLARA"

Trabzonspor'dan da gün içinde Fenerbahçe'ye çeşitli görsellerle, "Terör örgününün değirmenine su taşıyor. Fenerbahçe aklanmıştır" yanıtına Trabzonspor'dan gün içinde cevap verildi. Bordo-Mavili kulüp, "Spor Disiplin Yargılaması ile Ceza Hukuku yargılamasının farklılığını algılayamayanlara ve kısa dönemli hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatmamız" göndermesi yapıldı.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı:

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatma yapalım
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatma yapalım
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatma yapalım
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatma yapalım
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Bu tslilerin hepsi Osman Çelebi
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatma yapalım - Haberler Spor
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