Trabzonspor'da Siopis ve Denswil: Hep birlikte başarıya imza atacağız

Trabzonspor'da transferin son günlerinde takıma katılan Manolis Siopis ve Stefano Denswil, sezon sonunda hep birlikte başarının altına imza atacaklarını söyledi.

Bordo-mavililer, transfer sezonunun son günlerinde takıma katılan Manolis Siopis ve Stefano Denswil için, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla imza töreni düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Ağaoğlu, "Siopis hiç yabancı gözükmüyor, profilden bakınca burun ve kulak bu toprakların çocuğu gibi. Aslında zaten bu takıma katılan, bu takımın forması için ter döken her oyuncu bizden biri, içimizden biri. Onun için öncelikle her iki oyuncumuza da 'hoş geldin' diyorum. İki oyuncuyu da zaten yakından tanıyoruz. Denswil'in Serie A'da ki performansı o mevkide olan ihtiyacımızı giderecek ihtiyacımızı karşılayacak. ve Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği bu zorlu süreçte bize çok büyük katkılarda bulunacağına inandığımız bir oyuncu. İnşallah bu kiralık süreci önümüzdeki sezon ve takip eden sezonlarda da kulübümüzün oyuncusu olarak devam ettirmek arzusundayız. Yani bu sadece bir başlangıç. Siopis'i zaten Alanyaspor'dan tanıyoruz. Sevdiğimiz, beğendiğimiz, sempatik, enerji dolu, takımı için savaşan, savaşçı bir oyuncu. Bizim bu süreçte her oyuncuya, her profile büyük ihtiyacımız var ama; önemli olan tabii ki Trabzonspor'un karakterini, Trabzonspor'un yapısını, Trabzonspor'un felsefesini benimseyen oyuncularla birlikte yola devam etmemiz. Bu anlamda da kendisine güvenimiz sonuna kadar var. Aslında iyi oldu. Bakasetas da yabancılık çekmemiş oldu. Kendisi de çok sevdiği zaten milli takımdan da arkadaşı ve kaptanı olan Bakasetas ile birlikte Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesinde ter dökecek. İnşallah onunla da uzun yıllar hep birlikte bu takımın başarısı için, beraber omuz omuza ve yan yana mücadele edeceğiz" dedi.

İmza töreninin ardından Siopis ve Denswil 1000'er adet bordo-mavili kulübün yeni sezon formalarından satın aldı.