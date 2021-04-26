Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie'de ikinci derece kas yaralanması tespit edildi
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Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie'de ikinci derece kas yaralanması tespit edildi

Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie'de ikinci derece kas yaralanması tespit edildi
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor'da, savunma oyuncusu Edgar Ie'nin sol kasık adalesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor'da, savunma oyuncusu Edgar Ie'nin sol kasık adalesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Çelik, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar Ie'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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