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Trabzonspor'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Dayanıklılık ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, yapılan çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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AA / Tuğba Yardımcı - Spor Haberleri

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