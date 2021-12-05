Trabzonspor'da 78'inci Genel Kurul; Ağaoğlu, oyunu kullandı

Trabzonspor'da 78'inci Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemleri başladı. Bordo mavili camia tarihinin 47. Yönetim Kurulu'nu seçmek için sandık başına gitti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'hayırlı olsun' dilekleriyle oyunu kullandı.

Yedek: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın