Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar
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Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

19.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:12
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Pereira'nın yerine Serkan Asan'a, orta sahada Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda Flavio'ya, hücum hattında Bilal Başacıkoğlu'nun yerine Nwakaeme'ye, Diabate'nin yerine de Djaniny'e görev verdi.

Sakatlıkları bulunan Pereira, Afobe ve hasta olan Abdülkadir Ömür, bireysel çalışmalar yapacağı açıklanan Bilal Başacıkoğlu, Diabete ve Plaza kadroda yer almayan isimler oldu.

Djaniny ve Nwakaeme 3 maç sonra

Trabzonspor'da son olarak ligin 10. haftasındaki Ankaragücü maçında forma giyen oyuncuları Djaniny ve Nwakaeme, sakatlıklarının ardından 3 maç sonra forma giydi.

Ligde Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ile kupadaki Adana Demirspor karşılaşmalarında forma giyemeyen oyuncular, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.

Futbolculardan protesto

İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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