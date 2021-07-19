Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bayram buluşmalarını bir yıl daha erteleyeceklerini ama yeni sezonda yuvalarında taraftarlarla vuslata ereceklerini belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bayram buluşmalarını bir yıl daha erteleyeceklerini ama yeni sezonda yuvalarında taraftarlarla vuslata ereceklerini belirtti.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, rahmeti, bereketi ve paylaşmayı yoğun şekilde hissettikleri bayramlardan birini daha karşılamanın mutluluğu içerisinde olduğunu vurguladı.

"Her bayramda olduğu gibi bu bayram da aşımızı, ekmeğimizi, soframızı en sıcak şekilde sevdiklerimize sunacak, saygı, hürmet ve hoşgörüyü gönlümüzde hissedeceğiz." ifadesini kullanan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi şartlarının henüz son bulmaması nedeniyle maalesef bu bayramda da kulübümüzde bir araya gelemeyeceğiz. Belki bayram buluşmalarımızı bir yıl daha erteleyeceğiz ama yeni sezonda yuvamızda sizlerle vuslata ereceğiz. Sağlık Bakanlığının belirleyeceği şartlar doğrultusunda stadyumumuzu değerli taraftarlarımıza açmaya artık sayılı günler kaldı. Bu yüzden aşılarımızı yaptıralım, takımımızı desteklemekten geri kalmayalım. Değerli camiamız, sevginin, dayanışmanın pekiştiği, umutlarımızın canlandığı bir bayram geçirmeniz en büyük arzumdur. Vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarken, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Trabzonspor, Lyon'un Uğurcan Çakır için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti
Trabzonspor, Lyon'un Uğurcan Çakır için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Emre Altuğ Hande Yener Demet Akalın
Spor Ali Koç Mesut Özil Mehmet Topal Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 13:03:07. #1.14#

title