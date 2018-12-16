Trabzon'dan Yemen'e Gıda Yardımı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, yüzyılın insanlık felaketinin yaşandığı Yemen'e 5 bin kişilik kumanya yardımında bulunduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ile Trabzon Hayrat İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında Yemen'deki savaş mağduru ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının teslim edildiği belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, savaşın her türlüsünü kınadıklarını ifade ederek, Yemen halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yemen'de insanlık suçunun yaşandığını anımsatan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların açlık nedeniyle ölümüne sebep olanları kınıyoruz. Yemen halkına yardımda bulunmaya devam edeceğiz. Tüm dünyayı bu insanlık suçu karşısında harekete geçmeye davet ediyoruz. Yardımlarımızı yerine ulaştıran Hayrat İnsani Yardım Derneği yetkililerine ayrıca teşekkür ediyoruz."