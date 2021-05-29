Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığına yönelik istihbarat üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şüpheli H.Y'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 243 gram kubar esrar, 105 kök Hint keneviri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik