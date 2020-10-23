Trabzon'da, Kovid-19 kurallarına uymayan 5 kişiye, 4 bin 500 lira ceza kesildi
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Trabzon'da, Kovid-19 kurallarına uymayan 5 kişiye, 4 bin 500 lira ceza kesildi

23.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:53
Trabzon'da, Kovid-19 kurallarına uymayan 5 kişiye, 4 bin 500 lira ceza kesildi

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 5 kişiye, 4 bin 500 lira ceza uygulandı.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 5 kişiye, 4 bin 500 lira ceza uygulandı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ve personel servislerinde 35 unsur, 127 personel ile 28 noktada 40 fabrika, 165 işletme ve 71 personel servisinin denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 5 kişiye, 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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