Trabzon'da Kovid-19 denetimleri
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Trabzon'da Kovid-19 denetimleri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, turizm merkezlerinde kafe ve restoranlarda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Trabzon'da Kovid-19 denetimleri
22.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:18

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, turizm merkezlerinde kafe ve restoranlarda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin önemli turizm alanlarından Uzungöl, Sümela Manastırı ve Sera Gölü başta olmak üzere, tüm turizm merkezlerindeki kafe ve restoranlarda denetimlerini sürdürdü.

İş yerlerinde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, kurallara uymayan işletmeleri uyararak tutanak tuttu.

Kaynak: AA

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