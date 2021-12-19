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TRABZON'DA KAR GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Çaykara ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü, seyirlik manzaralar oluştu.

TRABZON'un Çaykara ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü, seyirlik manzaralar oluştu. Uzungöl'e gelen turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği doğa harikası 'krater gölleri' güzergahı da beyaz örtüyle kaplandı

Doğu Karadeniz Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Sahil kesimlerde sağanak etkili olurken yüksek kesimlerdeki yaylaların yanı sıra köy ve bazı mahalleler ise yağan kar ile beyaza büründü. Dünyaca ünlü turizm merkezi Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gelen turistlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri doğa harikası 'krater gölleri' bölgesine ulaşım sağlanan güzergah da yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıktı.

TRABZON'DA KAR GÜZELLİĞİ

TRABZON'DA KAR GÜZELLİĞİ

TRABZON'DA KAR GÜZELLİĞİ

TRABZON'DA KAR GÜZELLİĞİ

TRABZON'DA KAR GÜZELLİĞİ

TRABZON'DA KAR GÜZELLİĞİ

TRABZON'DA KAR GÜZELLİĞİ

TRABZON'DA KAR GÜZELLİĞİ

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