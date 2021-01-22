Trabzon'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü
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Trabzon'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü

22.01.2021 23:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:42
Trabzon'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü

Trabzon'un Maçka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ali A'nın kullandığı 06 DM 4930 plakalı otomobil, Trabzon-Maçka kara yolundaki tünel mevkisinde karşı yönden gelen Adem U'nun yönetimindeki 61 PB 054 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçların büyük hasar aldığı kazada, 61 plakalı otomobilde bulunan Yunus Emre U, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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