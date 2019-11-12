Trabzon'da gençler boksa ilgi gösteriyor

12.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:34

Trabzon'da, çocuk ve gençlerin spor branşlarına ilgisi her geçen gün artıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Pelitli Gençlik Merkezi bünyesinde açılan boks kursuna katılan 80 öğrenci, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde eğitim veren boks antrenörü ve Trabzon-Bayburt Gençlik Spor Kulübü Başkanı Kamil Büyükdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Pelitli Gençlik Merkezi hem de dernek olarak çocukları ve gençleri sokaktan spor salonlarına çekmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dernek olarak kuruldukları günden itibaren ülkeye, Türk bayrağını göndere çektirecek milli sporcular kazandırmayı amaçladıklarına işaret eden Büyükdağ, şunları kaydetti:

"30 bin nüfusuyla Pelitli, Trabzon'un en büyük mahallelerinden biri. O nedenle burada çok ciddi bir genç potansiyelimiz var. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun çağrısına uyarak, gençlerimize sahip çıktık. Spor salonumuzun çocukların hizmetine sunulmasında vesile olduğu için Bakanımıza da teşekkür ediyoruz."

Büyükdağ, kursta her yaş grubundan 80 sporcu olduğunu belirterek, "Burası bir oyun yeri, spor ve okuma salonu, çocuklarla aile olduk. Buradaki çocuklarımız mutlu. Onlara hem ağabeylik hem de hocalık yapıyoruz. Haftanın 7 günü spor derslerimiz devam ediyor. İki grup halinde çalıştırıyoruz. Çocuklardan gelen talepler doğrultusunda günde 2 antrenmanla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şampiyon olma hedefim var ve burayı bırakmayı düşünmüyorum"

14 yaşındaki Sena Naz Moraloğlu, kursta aile ortamı oluştuğunu ifade ederek, "Şampiyon olma hedefim var ve burayı bırakmayı düşünmüyorum. Kız çocuğu için zor bir spor ama o ortamı bize sağladıkları için zor olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Kursa 3 aydır devam eden 11 yaşındaki Berkant Karayavuz da kursa gelmeyi hiç istemediğini ancak sonradan çok sevdiğini dile getirerek, sağlıklı olmak için spor yaptığını söyledi.

Ali Koz ise boksa ilgisinin 2 yıl bu sporla uğraşan ağabeyinden dolayı başladığını anlatarak, "Bana da öğretmeye çalıştı ama ben öğrenmek istememiştim. Burada açıldığını duyunca gelmeye başladım." dedi.

Hazal Büyükdağ da kuzenlerinden heveslenerek boksa başladığını belirterek, milli boksör olmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: AA