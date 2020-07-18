HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Trabzon'da düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası kazayla başladı: 2 yaralı

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1'inci etap yarışı, 10 ilden 45 sporcunun katılımı ile Trabzon'da başladı.

Trabzon'da düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası kazayla başladı: 2 yaralı
18.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:06

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1'inci etap yarışı, 10 ilden 45 sporcunun katılımı ile Trabzon'da başladı. İlk günde iniş sırasında düşerek yaralanan 2 sporcu hastaneye kaldırıldı. 

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1'inci etap yarışı Trabzon'da başladı. Trabzon, Ankara, Adana, Elazığ, Şırnak, Antalya, Bursa, Erzincan, Samsun ve Uşak olmak üzere 10 ilden toplam 45 sporcunun katıldığı şampiyona yarın yapılacak uçuşlarla sona erecek. Akyazı mevkiinde başlayan ve Şenol Güneş Kompleksi'nin batı tarafında yer alan boş alana inişi gerçekleştiren sporcular, ferdi ve kulüpler olmak üzere bay bayan kategorilerinde birincilik mücadelesi verirken, yarışmaların ikinci etabının 11-13 Eylül tarihlerinde Bursa'da, 3'üncü ve final etabının ise 2-4 Ekim tarihlerinde Şırnak'ta yapılacağı belirtildi. Yapılan yarışmaların ardından ilk 5'e giren sporcuların milli takım forması altında mücadele etmeye hak kazanacağı belirtildi.

İLK GÜN SAKATLIKLARLA BAŞLADIBu arada yarışmanın ilk gününde iki sporcunun iniş sırasında yaşadıkları sakatlıklar moralleri bozdu. İlk olarak iniş sırasında belinin üzerine düşen Canan Benli Işık belindeki kırık teşhisiyle ambulansla hastaneye kaldırılırken, daha sonra da Zekai Turan Bayburt adlı sporcu da iniş sırasında yere düşerek belinde hissettiği ağrı nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Samsun Yamaç Paraşütü Kulübü sporcusu olan Cansu Benli Işık, uçuş öncesi Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajda henüz 1 yıldır bu sporun içerisinde olduğunu belirterek, "Uçmak müthiş bir duygu, özgürlük hissi. Çok zevkli ve insana güven veren bir spor. Henüz 1 yıldır bu sporu yapıyorum ve çok yeniyim. Trabzon'daki pistin hedef yarışması için ideal olduğunu düşünüyorum" açıklaması yaptı.PANDEMİDEN SONRA İLK UÇUŞHava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Saim Yılmaz, pandemiden sonra ilk yarışmayı Trabzon'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün itibariyle Trabzon'da yamaç paraşütü hedef yarışmamızın başlangıcını yaptık. 45 sporcumuzla katılım sağladık. Trabzon yamaç paraşütü hedef yarışması için çok uygun bir ilimiz. Pandemiden sonra ilk yarışmamızı gerçekleştirdik. Trabzon Valiliğimizi, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bundan sonra burada devamlı yapacağız gibi görünüyor. İkinci etabımız Bursa, üçüncü etabımız Şırnak'ta olacak. Bu 3 etabın sonucunda ilk 5'e kalan arkadaşlarımızı topladıkları puanlara göre milli takıma seçeceğiz. Burada Kazakistan'da yapılacak yarışmada bizi temsil edecekler. Tüm sporcularımızın hedefi milli takım" dedi.Hava Sporları Federasyonu'na Trabzon'u tercih ettikleri için teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdür Birdal Öztürk, "Trabzon bir spor şehri. Birçok spor tesisine ve organizasyon yapacak kabiliyete sahip. Sadece spor tesisi değil, ilimizin fiziki ve coğrafi şartlarının da birçok spor branşına hizmet etmesi ortaya çıkıyor. Federasyon bu şartları taşıdığı için ilimizi tercih etti. Trabzon'da yapılmasından dolayı çok memnunuz. İlimize gelip yarışmaya katılan tüm kulüp ve sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayhan Pala ise, "Hava Sporları Federasyonu'na Trabzon'u tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli katkıyı sağlamaktan son derece memnunuz. Sporcularımıza başarılar diliyoruz. Umarım kazasız belasız bir şampiyona olur" ifadelerini kullandı.HEDEF MİLLİ TAKIM

Bu arada şampiyonaya gelen sporcular, yarışmanın parkurundan memnun kaldıklarını hedeflerinin ise milli takım olduğunu belirttiler. Trabzon Akyazı Havacılık Kulübü Başkanı Kutsal Özsoy, yamaç paraşütünün çok heyecanlı ve keyif verici olduğunu belirterek, "Trabzon'da önemli bir organizasyona da ev sahipliği yapıyoruz. 3'üncü sırada uçuş yaptık. Beklediğim gibi geçti. Daha sonraki uçuşta hedefin tam ortasına inmeye çalışacağız" dedi. Antalya'dan gelen ve 5 yıldır düzenli olarak yamaç paraşütü hedef yarışlarına katıldığını belirten, Serap Metintürk, "Trabzon'a ilk kez geldim, burada çok güzel ortam var. Hava da çok elverişli oldu. Parkur çok güzel. Rüzgar bugün düşük, bu da bizim için avantaj oldu. Dilerim böyle devam eder", yarışmaya ferdi olarak Mersin'den katılan Adnan Coşkun, ortamın yarışma için çok uygun olduğunu kaydederek, "Çok heyecanlıyız. İlkinde hedefe indim ama yarışma daha devam ediyor. Rakipler çok zorlu. Türkiye'nin her yerinden en iyiler burada. Hedefimiz milli takım", iki yıldır yamaç paraşütü yaptığını kaydeden Kübra Cengiz ise, "Bu sporu seviyorum. İnşallah hedefi tutturacağız. Herkese bu sporu yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü insana kendini buldurabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak Ekonomi
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı Magazin
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok Politika
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı Politika
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanlarının fotoğraflarını söktürmedi
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanlarının fotoğraflarını söktürmedi
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Erkan Akçay Fatih Sultan Bülent Turan Meral Akşener
Magazin Sıla Ezgi Mola Cansu Tosun Serenay Sarıkaya
Spor İrfan Buz Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Asker Ankara 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: Trabzon'da düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası kazayla başladı: 2 yaralı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 13:07:38. #1.15#
title