Trabzon'da durdurulan araçta kaçak içki ele geçirildi
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Trabzon'da durdurulan araçta kaçak içki ele geçirildi

Trabzon'da, durdurulan bir araçta yapılan aramada 73 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

21.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:52
Trabzon'da durdurulan araçta kaçak içki ele geçirildi

'da, durdurulan bir araçta yapılan aramada 73 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl 'nden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Beşirli Mahallesi civarında bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 73 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Araçta bulunan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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