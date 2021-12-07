Trabzon'da coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik eğitimler başladı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve pazarlamasını yapanlara yönelik düzenlenen Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı başladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasına yönelik yürütülen eğitim programının Trabzon bölümü, TTSO'nun konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AB tarafından finanse edilen Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında düzenlenen eğitim toplantısının açılışında, temel amaçlarının coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye kazandırılması olduğunu belirtti.

Coğrafi işaretli ürünlerin sadece Karadeniz'de değil, tüm Türkiye'de üretiminin, standartlara uygun şekilde yapılması ve ekonomiye katkı sağlamasının önemli olduğuna dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Bugün dünyada bu tür ürünlerin pazarlanması konusunda e-ticaret önemli bir yer tutuyor. Fakat bunun sürdürülebilir olması en önemli konudur. Bu anlamda da yapılması gereken çok fazla şey var. Bugün başlayacak eğitim de yapılması gerekenlerin arasında ön sıralarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, Trabzon'da ve bölgede coğrafi işaretli ürünlerin belli standartlarda ekonomiye katkı sağlamasının tamamen üreticilere bağlı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üretimdeki standartlar ve buna bağlı olarak denetlenme olmazsa olmaz. Denetleme olmadığı takdirde fiyat rekabeti yönünden bu sistem içinde yer alacak firmalar ya da gerçek kişiler, denetimsizliğin dışına çıkmak suretiyle hata yapabilir. Yapılacak bir hata sadece kendi firmasının değil, ürettiği coğrafi işaretli ürünün de zaman içinde pazardan kalkmasına sebebiyet verebilir. Bu eğitimde bunların vurgulanması da çok önemlidir. Sadece bir kişinin kötü yapması değil, bütün sistemin etkilenmesi anlamına gelir. Bilinçli üretimin yanı sıra denetimin öneminin de bilincinde olmalıyız. Sistem kurulurken denetleme mekanizmasının tam anlamıyla çalışması gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntılar karşımıza çıkacaktır."

DOKA Trabzon Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kemal Akpınar da ajansın, kurulduğu günden bu yana turizmin gelişmesine önemli katkılar sağladığına işaret ederek, bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı'nın Türkiye'de ilk defa DOKA tarafından uygulandığını ve bu program kapsamında çalışmalar yapıldığını anlatan Akpınar, "Bu projeyle coğrafi işaretli ürünlere yönelik farkındalığın artırılması, tüketici bilincinin oluşturulması, üreticilerin konuya ticari, profesyonel ve kurumsal bakmalarının sağlanması sürecini başlatmış oluyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak ne kadar hedefimiz olsa da aslında bunun altını doldurmak, değer zinciri içindeki aktörlerin tamamıyla bu işin katma değer üretecek şekilde kurgulanması daha fazla gereklidir. En önemli boyutu da kurumsal taraftan kurumsallaşma, diğer taraftan da beşeri sermayenin geliştirilmesidir. Bu projenin eğitim ayağının bu kısma fazlasıyla hizmet edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından ilk olarak eğitmen Besim Ogelman tarafından coğrafi işaretli ürün üreten firmalara kurumsallaştırma desteği eğitimi verildi.

Cuma günü sona erecek etkinlikte katılımcılara coğrafi işaretli ürünlerin ticarileştirme ve ticarileşme modelleri, coğrafi işaretli ürünlerde markalaşma ve marka yönetimi, coğrafi işaretli ürünlerin dijital pazarlaması konularında eğitim verilecek.