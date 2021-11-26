Trabzon'da bir öğretmenin hesabından paylaşım yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama

TRABZON (AA) - Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise öğretmeninin sosyal medya hesabından "Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım" şeklinde paylaşım yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Ortahisar İlçesi Tevfik Serdar Anadolu Lisesi öğretmeni Osman Bayrak'ın, kendi sosyal medya hesabından yaptığı iddia edilen, 'Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım' şeklindeki paylaşım hakkında, adı geçen öğretmen tarafından, paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığını, hesabının başkası tarafından ele geçirilmiş olabileceğinden bahisle şikayetçi olunmuş, müracaata ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

"Adı geçene ait ve paylaşımın yapıldığı iddia edilen sosyal medya hesabında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapordan da teyit edildiği üzere; müracaatçı öğretmenin hesabından, sosyal medyada dolaşan paylaşımın hiçbir şekilde yapılmadığı, hesabının da hacklenmediği, hesaba en son 30 gün önce kendisi tarafından erişildiği, bu tarihten itibaren hesabını hiçbir şekilde kullanmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımın montaj yöntemiyle oluşturularak WhatsApp uygulaması üzerinden sosyal medyaya taşındığı değerlendirilmiştir. Bu kabul edilemez paylaşım ve yöntemlere tevessül edenler hakkında adli merciler ve kolluk birimlerince gerekli soruşturma yürütülmektedir."

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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