Trabzon'da "Atatürk" temalı fotoğraf sergisi açıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Atatürk" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk Alanı'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında rahmetle andıklarını söyledi.

Atatürk'ün millete emanet ettiği Cumhuriyet'i çağdaş muasır medeniyetler seviyesine çıkarma vazifesinin bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirten Genç, "Gerek bizler gerekse bizden sonra gelecek nesil olan sizler, bu emaneti ilelebet muhafaza edeceksiniz. Cumhuriyetimizi daha da güzel yerlere çıkararak taçlandıracaksınız." dedi.

Genç, bugünün anısına uygun olarak alanda Atatürk'ün fotoğraflarını sergilemek istediklerini dile getirerek, "Bundan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu vesileyle Kanuni Anadolu Lisemize, idarecilerimize, öğretmenlerimize ve gençlerimize de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Atatürk'ün kenti üç kez ziyaret ettiğini hatırlatan Genç, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün, 15 Eylül 1924 tarihli ziyaretinde Trabzonlulara hitaben bir nutku var. Biz bunu tarihi kayıtlardan orijinal metniyle temin ettik. Hem orijinal metnini hem de günümüz Türkçesiyle tercüme edilmiş metnini bir anıtsal eserle birlikte hazırlıyoruz. Çalışmamız bittiğinde bu güzel eseri de Atatürk Alanı'nda uygun bir yere bütün Trabzonluların görmesi için koyacağız. Biz Trabzonlular olarak bu sözlerden bir iki cümlesini biliyoruz ama bu bir nutuk, yani bir sayfayı aşkın bir nutuk. İnşallah, bu nutku da buradaki alana koyarak halkımıza sunacağız."

Konuşmaların ardından Genç, fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

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