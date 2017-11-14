Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu Açıklaması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşümlerle şehirlerimiz temizlenmiş, vadilerimiz, sokaklarımız, caddelerimiz insanlığa yakışır hale gelmiştir." dedi.



Kentsel dönüşüme tabi tutulan Zağnos Vadisi'nde incelemelerde bulunan Gümrükçüoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.



Gümrükçüoğlu, Trabzon'un kentsel dönüşümlerle çok büyük ivme kazandığını dile getirerek, Zağnos Vadisi'nin bir zamanlar gecekondu alanı olduğunu hatırlattı.



Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşümlerle şehirlerimiz temizlenmiş, vadilerimiz, sokaklarımız, caddelerimiz insanlığa yakışır hale gelmiştir." ifadesini kullandı.



Gümrükçüoğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Trabzon'da çok büyük kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.