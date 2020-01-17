TOSYÖV ve DenizBank, Konya'da KOBİ'lerle buluştu

17.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:40

DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, "KOBİ'lerimizin değişen ekonomik koşullara adapte olmaya çalıştığı bu dönemde kurumların ve bankaların kendilerine sağladığı hizmetleri takip edebilecekleri platformlar oluşturmak ve köprü vazifesi görmek büyük önem taşıyor. Türkiye sathında yaptığımız buluşmalarımız ile KOBİ'lerimize ulaşarak hayata geçirilen hizmetleri ilk elden anlatma şansı elde ediyor, yararlanabilecekleri teşvikler ve finansal imkanlar konusunda farkındalık oluşturarak geleceğe güçlü şekilde ilerlemelerine katkı sunuyoruz" dedi.

DenizBank sponsor olduğu KOBİ Destek Toplantıları ile esnafa, işletmelere ve sektöre yatırım yapmak isteyen girişimcilere verilen destekleri paylaşmaya devam ediyor.

2016 yılından bu yana devam eden ve 24.'sü Konya'da düzenlenen toplantıda Türk ekonomisinin yapı taşı olan KOBİ'lere sağlanan finans imkânları anlatıldı. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı'nın (TOSYÖV) DenizBank sponsorluğunda; Kredi Garanti Fonu A.Ş., Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası iş birliğinde ve Makine İhracatçılar Birliği, LOGO Yazılım çözüm ortaklığında düzenlediği toplantı geniş katılımla 16 Ocak tarihinde gerçekleştirildi.

"YATIRIMLARINI İYİ PLANLAYAN VE FİNANSAL KAYNAKLARINI İYİ YÖNETMEYİ BİLEN FİRMALAR BAŞARILI OLACAK"

Toplantıda konuşan DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız KOBİ'lerin doğru finansal modelle geleceğe yol almaları için odalar ve meslek birlikleri ile iş birliği yapmaya önem verdiklerini belirtirken; "Bankacılığı kaynakların akılcı ve adil dağılımını sağlayan bir kamu görevi olarak görüyor ve bunu gerçekleştirmek için Türkiye'yi adım adım gezerek KOBİ'lerimizi bilgilendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ekonomiyi takip eden, yatırımlarını iyi planlayan ve finansal kaynaklarını iyi yönetmeyi bilen firmaların başarılı olacaklarını söyleyen Kulaksız; "KOBİ'lerimizin istihdam içerisindeki payı gelişmiş ülkelerin ortalamasının üzerinde yer almasına karşın toplam krediden aldıkları pay daha düşük kalıyor, yani KOBİ'lerimiz finansmana erişmekte sıkıntı yaşıyor. DenizBank olarak mesleki kuruluşlar iş birliğinde önemli inisiyatif üstlenerek KOBİ buluşmalarımızı hayata geçiriyoruz. KOBİ'lerimizin kendileri için sunulan hizmetlerden, teşviklerden, finansal projelerden haberdar olmaları ve gelişimleri için bu fırsatlardan yararlanmalarını arzu ediyoruz. Bu alanda el birliğiyle farkındalık yaratabilirsek KOBİ kredilerinin payı yüzde 24'lerden, Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi yüzde 30'lara çıkabilir" dedi.

"TOPLANTILAR SERİSİ İLE AMACIMIZ KOBİ'LERİMİZİ FIRSATLARLA BULUŞTURMAK"

Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime geçilmesi gerektiğini, bunun yolunun da imalatın ve üretimin yarısından fazlasını gerçekleştiren KOBİ'lerden geçtiğini vurgulayan Kulaksız "Banka olarak en büyük amacımız KOBİ'lerimizin ihtiyaçları daha ortaya çıkmadan öngörüp en hızlı, en kolay ve en uygun maliyetle çözüm sunan banka olmak. Esnafımıza Nefes, KOSGEB ve KGF destekli krediler sağlıyoruz. Kredi desteğimizin yanı sıra KOBİ'lerimizin kısa ve orta vadedeki finansman ihtiyaçlarının tek kart ile karşılandığı "İşletme Kart" ve bir başvuruyla beş ayrı limit tanımlandığı "Hızlı Kredi" hizmetlerimiz ile esnafımızın finansmana ulaşmasını çok basit hale getiren fırsatlar sunuyoruz. KOBİ'lerimizin Hızlı Kredi'ye başvurması için yalnızca "Esnaf" boşluk "T.C." numarasını yazıp 3280'e göndermesi yeterli oluyor. Bununla beraber dijital dönüşümün etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği bir dönemden geçiyoruz. Şirketlerin bu ortamda rekabete devam edebilmeleri için dijital dönüşümü içselleştirmeleri ve veriye hakim olmaları gerekiyor. Bizlerin görevi de teknoloji ile KOBİ'lerimiz arasında köprü vazifesini üstlenmek. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Ateş'in de her zaman altını çizdiği gibi, her koşulda KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye çapında düzenlediğimiz bu toplantılar ile KOBİ'lerimize sunulan fırsatları anlatmak ve bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

KOBİ VE GİRİŞİMCİLERE DESTEK SAĞLAYANLAR PANELİ DÜZENLENDİ

Toplantıda ayrıca KOSGEB Eski Başkanı Hilmi Develi moderatörlüğünde "KOBİ ve Girşimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar" paneli düzenlendi. Panele DenizBank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör, TİM Strateji, İnovasyon ve Girşimcilik Şube Şefi Gökhan Ezgin, KOSGEB Konya Müdürü İsmail Özdemir, TOSYÖV Genel Sekreteri Dr. Mehmet Cevdet Baykal, Türk Eximbank Konya Şube Müdürü Murat Pekmezci, LOGO Yazılım Satış Müdürü Okan Erol ve KGF A.Ş. Konya Şube Müdür Yardımcısı Veli Doğan konuşmacı olarak katılırken, KOBİ'lere yönelik çalışmalarından bahsettiler.