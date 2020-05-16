Tosya yeni bir okul kütüphanesine daha kavuştu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyası kapsamında ilçedeki 9'uncu okulu da kütüphaneye kavuşturduklarını söyledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyası kapsamında ilçedeki 9'uncu okulu da kütüphaneye kavuşturduklarını söyledi.

Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ile Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kapsamında kazandırılan Şehit Polis Dursun Acar Kütüphanesini ziyaret etti.

Pişkin, burada yaptığı konuşmada, 3 yıl önce bir hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladığına işaret etti.

"Okuyan bir Tosya hayalim var" ve "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyalarını 2017 yılında başlattıklarını belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Bugün 9'uncu kütüphanemizi çocuklarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Bu kütüphanelerin tamamı hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapıldı, kitaplar, demirbaş ve mobilyalar da dahil olmak üzere. Kütüphanemize Tosyalı bir şehidimizin ismini verdik. Şehidimizin ailelerini de davet ederek açılışları birlikte gerçekleştirdik. Bu kütüphanemize, 15 Temmuz demokrasi şehidi Polis Özel Harekat Müdürü Dursun Acar'ın ismini verdik."

Kavaklıgil ise Kaymakam Pişkin'e ilçede eğitime verdiği önem dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA