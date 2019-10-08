Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde 500 pehlivan kol bağlayacak

08.10.2019 07:54

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavakligil, 22. Uluslar arası Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde yapılacak olan yağlı güreşlerde 500 pehlivanın kol bağlayacağını söyledi.



Başkan Volkan Kavaklıgil, 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 22. Uluslar arası Kültür ve Pirinç Festivaline ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Kültür Müdürü İbrahim Tabakoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Başkanlık makamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Volkan Kavaklıgil, festivalin Cuma akşamı Mevlidi Şerif ile başlayacağını söyledi. Başkan Kavaklıgil, "Festival Cuma akşamı düzenleyeceğimiz Mevlidi Şerif programı ile başlayacak." Cumartesi günü ise her yıl olduğu gibi yine sünnet şölenimiz olacak. Cumartesi saat 09.00'da belediye önünden çocuklarla birlikte kortej eşliğinde Üçolukları Mesire yerine gideceğiz. Orada yerel sanatçılarımızın sahne alacağı müzik eğlence programımız olacak, palyaço gösterilerimiz olacak. Halkımıza yemek ikramımız olacak" dedi.



Sünnet şöleninden sonra ise festivalin Kültür Merkezinde program devam edeceğini ifade eden Kavaklıgil, "Saat 16.30'dan itibaren mehteran gösterileri yapılacak. Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi işbirliğinde 'Gökyüzünden Türkiye Görüntüsü' konulu resim sergisi düzenlenecek. Yine Kültür Merkezinde Türk Hava Kurumu tarafından, motorlu yamaç paraşütü, motorlu yelken kanat, akrobasi model uçak gösterisi yapılacak ve dronlu çekim yapılacak. Pazar günü ise Anadalolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri yapılacak. 5 kemerli olmak üzere 30 başpehlivan kol bağlayacak. Anadolu'nun en kapsamlı yağlı güreşleri olan Tosya Er Meydanında 500 pehlivan kol bağlayacak. Bu yıl farklı bir uygulama olacak. Güreşler bir televizyon kanalıdan canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00'da başlayacak olan canlı yayın akşam güreşler bitinceye kadar devam edecek. Diğer taraftan festival kapsamında D-100 Karayolu kenarına kuracağımız stantlarda ilçemizin yöresel ürünlerini sergileyeceğiz. Tosya'nın yöresel ürünleri, el sanatları, sanayi ve endüstri ürünleri ile tarım ürünlerimiz D-100 Karayolu kenarında satışa sunulacak. Hafta sonu yapılacak olan festivalimize tüm hemşerilerimizi, komşu il ve ilçelerimizdeki vatandaşlarımızı bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın tüm misafirlerimizin başımızın üstünde yeri var" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA