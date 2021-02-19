Torbalı, kurutulmuş domates üretim ve ihracatında payını artırıyor

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin kurutulmuş domates üretim ve ihracat üssü haline geldiğini belirtti.

Olgun, yaptığı açıklamada ilçede 400 bin tondan fazla domates üretildiğini, bu üründe kurutmalık ürünlere yönelişle birlikte katma değerin katlanarak arttığını kaydetti.

Geçmişte domateste pazar bulunamaması nedeniyle ürünün tarlada kaldığı dönemlerin yaşandığını kaydeden Olgun, "Artık domatesler kurutulduğu için tarlalarda kalmıyor. Bu ovada yetişen domates yine bu ovada kuruyor ve buradaki fabrikalarda işleniyor. Kurutulmuş domateslerin ihracat fiyatı 3,5 avro düzeyinde. Tazesi ise tarlada 30-40 kuruşa satılıyor. Biz bunu işleyip yeni bir ürün haline getirdiğimiz için domates değer kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Olgun, bölgede üretilen kurutulmuş domatesin Avrupa, ABD ve Japonya pazarına gönderildiğini, en çok pizza malzemesi ve sos yapımında kullanıldığını, son dönemde iç pazarın da hareketlendiğini de bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz