Toprak altında kalan kişiyi arkadaşları kurtardı
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Toprak altında kalan kişiyi arkadaşları kurtardı

13.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:11
Toprak altında kalan kişiyi arkadaşları kurtardı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hafriyat sahasında kamyondan dökülen toprağın altında kalan Kerem Kapçak'ı (55) arkadaşları elleriyle kazarak kurtardı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hafriyat sahasında kamyondan dökülen toprağın altında kalan Kerem Kapçak'ı (55) arkadaşları elleriyle kazarak kurtardı. Yaralanan Kerem Kapçak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Yolu Caddesi Kurudere mevkiindeki hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Bölgede hurda demir toplayan Kerem Kapçak, hafriyat boşaltmak için geri geri yaklaşan kamyonun arkasında bekledi. Bu sırada kamyonun kasasındaki toprak Kapçak'ın üzerine döküldü. Durumu 112 Acile haber veren arkadaşları, toprağı elleriyle kazarak Kapçak'ı kurtardı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Kerem Kapçak, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Toprak altında kalan kişiyi arkadaşları kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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