Toprağa gömülü çantalardaki 61 kilo eroini, narkotik köpekler buldu
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Toprağa gömülü çantalardaki 61 kilo eroini, narkotik köpekler buldu

Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel
Toprağa gömülü çantalardaki 61 kilo eroini, narkotik köpekler buldu

VAN'da, polisin narkotik köpeklerle yaptığı arazi arama- tarama faaliyetinde, toprağa gömülü sırt çantalarında 61 kilo 330 gram eroin ele geçirildi.

VAN'da, polisin narkotik köpeklerle yaptığı arazi arama- tarama faaliyetinde, toprağa gömülü sırt çantalarında 61 kilo 330 gram eroin ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları devam ederken, İpekyolu ilçesinin Bakrakçı Mahallesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise mahalleye yakın kırsal alanda narkotik köpekler 'Şila', 'Rexo', 'Bozo' ve 'Magnum' ile arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Köpeklerin tepki vermesi üzerine arazi kazıldı. Bölgede, 5 sırt çantası içinde 61 kilo 330 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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