"Toplumsal Kalkınma İçin Dünya Üniversiteler Birliği Zirvesi" toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Toplumsal Kalkınma İçin Dünya Üniversiteler Birliği Zirvesi" toplantısı

22.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:04

Kırklareli Üniversitesi'nin (KLÜ) kurucu üyelerinden olduğu, "Toplumsal Kalkınma İçin Dünya Üniversiteler Birliği Zirvesi" (WUACD) toplantısı yapıldı.

Kırklareli Üniversitesi'nin (KLÜ) kurucu üyelerinden olduğu, "Toplumsal Kalkınma İçin Dünya Üniversiteler Birliği Zirvesi" (WUACD) toplantısı yapıldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu ile Endonezya, Filipinler, Romanya, Malezya, Avustralya ve Bangladeş'deki üye üniversitelerin temsilcileri katıldı.

"Kovid-19 ile mücadelede toplumsal kalkınma" temasıyla yapılan toplantıda, üniversiteler çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda, KLÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Osman Güçlütürk, pandemi döneminde KLÜ'nün çevrimiçi eğitim-öğretim uygulamaları, Dış İlişkiler Bölümü Doç. Dr. Mehmet Fatih Çömlekçi de KLÜ'nün sosyal sorumluluk ve toplumsal kalkınma ile ilgili projelerini anlattı.

Kovid-19 döneminde akademisyenlerin yaşadığı zorluklar, dijital araçların eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması bağlamında yarattığı fırsatlar ile yükseköğretim kurumlarının planları görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Coşkun Sabah İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Malcolm Thomas Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Toplumsal Kalkınma İçin Dünya Üniversiteler Birliği Zirvesi" toplantısı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 17:21:48. #1.14#
title