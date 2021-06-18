Toplu ulaşımda yeni hatlar
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Toplu ulaşımda yeni hatlar

Toplu ulaşımda yeni hatlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için farklı noktalarda yeni hatlar oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için farklı noktalarda yeni hatlar oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı yapılan açıklamada, Güzeloba, Suryapı, Havalimanı, Geyikbayırı ve Feslikan Yaylası'na yeni hatlar konulduğu bildirildi. Buna göre 21 Haziran Pazartesi gününden itibaren FL82 ve GCK60 hatlarının güzergahı Güzeloba-Sera Otel mevkiine kadar uzatıldı. Ayrıca ÜA26 hattının da Kepez-Santral Mahallesi Suryapı bloklarına yolcu taşıyacağı belirtildi. 5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 800 nolu hattın Sampi Kavşağı-Havalimanı arasında hizmete başlayacağı kaydedildi. 521 nolu Geyikbayırı hattının da güzergahının 5 Temmuz'dan itibaren Feslikan Yaylası'na kadar uzatılacağı açıklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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